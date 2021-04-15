Konyaspor - Kayserispor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor , Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takımda pozisyon bulmakta zorlanırken mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı, ilk 45 dakikaya oranla daha tempolu ve pozisyonlu geçti. Ancak iki takım da girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçemeyince mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor puanını 41 yaparken düşme hattında haftaya başlayan Hes Kablo Kayserispor, puanını 34'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maçta ilk düdük çaldı.

Dakika 4: Konyaspor'da Zymer Bytyqi'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta kaleci topu kornere gönderdi.

Dakika 19: Konyaspor'da sol taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. Pozisyon sonrası Jevtovic itildiği gerekçesiyle penaltı bekledi.

Dakika 45: Konyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

Dakika 45+1: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 61: Konyaspor, ikinci yarıda baskısını arttırdı. Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada altıpas içesinde topa istediği gibi vuramayan Abdülkerim Bardakçı'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Dakika 66: Gelişen Kayserispor atağında Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Sehic son anda topu kornere çeldi.

Dakika 72: Kayserispor kalecisi Doğan gole izin vermedi. Milosevic'in ceza sahası dışından vurduğu müthiş şutta pozisyonu iyi takip eden genç kaleci topu kornere gönderdi.

Dakika 90: Karşılaşma 0-0 sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Dk. 84 Rahmanoavic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk.84 Shengalia), Cikalleshi (Dk.70 Kravets)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Avramovski,Lennon (Dk. 71 Ramazan), Muğdat (Dk. 77 Melih), Henrique (Dk. 87 Alibec), Luckassen (Dk. 62 Maglica)

SARI KARTLAR: Aziz Behich, Luckassen, Maglica (Hes Kablo Kayserispor)