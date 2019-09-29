Konyaspor - Kayserispor maç özeti: 2-1

İttifak Holding Konyaspor ile Kayserispor Süper Lig'in 6. hafta maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'da karşılaştı.

Konyaspor maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Mücadelenin golleri 9. dakikada (KK) Levan Shengelia ve 45. dakikada Deni Milosevic ile 90+7. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.

3 Kırmızı kart çıktı

Kayserispor'da Bernard Mensah ve Pedro Henrique son dakikalarda kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Ayrıca sportif direktör Erdem Kemaloğlu da kırmızı kart görerek dışarı gönderildi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 9'a yükseltirken, Kayserispor ise 6. hafta sonunda 3 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.

Bu haberi de okudular Antalyaspor - Yeni Malatyaspor CANLI

Bu haberi de okudular Ankaragücü - Gençlerbirliği (CANLI)