Konyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Süper Lig karşılaşmasında Konyaspor , Kasımpaşa'yı konuk etti. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekibin mücdelesinde kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Konyaspor oldu. Kasımpaşa maçta Aytaç Kara'nın 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Konyaspor 48'de Skubic ile eşitlik golünü buldu. Maçta iki ekip de 1 puan alacak derken, 89'da sahneye Musa Çağıran çıktı ve attığı golle Konyaspor'a 3 puanı kazandırdı: 2-1.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR

Maç başladı.

GOL | Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı güzel ortada Aytaç Kara kafa vuruşuyla golü buldu. Konyaspor savunması, 35 numaralı tecrübeli orta sahayı boş bırakınca Kasımpaşa 17. dakikada 1-0 öne geçti.

Sarı Kart | Maçtaki ilk kartı 21. dakikada Konyasporlu Marko Jevtovic gördü.

Konyaspor beraberlik golüne yaklaştı | 34. dakikada ev sahibi Konyaspor, Alper ile beraberlik golüne yaklaştı fakat Kasımpaşa kalecisi Ramazan gole izin vermedi.

PENALTI VE İPTAL | Konyaspor 41. dakikada penaltı kazandı. Maçın hakemi Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından penaltıyı iptal etti. Kasımpaşalı Florent Hadergjonaj'ın gördüğü sarı kart da iptal edildi.

İLK YARI | Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

GOL | Konyaspor 2. yarıya golle başladı. Skubic'in attığı golde ofsayt bayrağı kaldırılsa da, VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. 48. dakikada skora eşitlik geldi: 1-1.

GOL | Guilherme'nin ortasında boşta kalan Musa Çağıran kafa vuruşunu yaptı ve Konyaspor'u 89. dakikada öne geçirdi: 2-1. Kasımpaşalı Aytaç Kara itirazları sonrası sarı kart gördü.





Konyaspor-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri:

Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Brecka, Sadiku, Ahmet Oğuz, Alan Lima, Tırpan, Varga, Aytaç, Hadergjonaj

Ligde geride kalan süreçte ilk haftayı bay geçen Konyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 9 puanla 12. basamakta yer alıyor.

7 futbolcu Kovid-19’a yakalandı

Kasımpaşa’da Konyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. İstanbul ekibinde Kovid-19’a yakalanan oyuncuların ismi paylaşılmadı.

İrfan Buz ilk maçına çıkıyor

Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkacak. Lacivert-beyazlılarda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak ile 7. haftanın ardından yollar ayrılmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına İrfan Buz getirilmişti.