Konyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig’in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 22, Kasımpaşa ise 20 yaptı. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor iç sahada dokuz maçtır kazanamazken geçen hafta evinde Denizlispor'u yenen Kasımpaşa deplasmandan puanla dönmüş oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.

39. dakikada Skubic’in sağ kanattan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner altıpas üzerinden topuğuyla Mak’a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma’nın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

52.dakikada Konyaspor'da Milosevic kaleyi denedi ama şutu isabetli olmadı.

74.dakikada sağ kanattan Quaresma geldi rakibini geçip orta şut karışımı bir vuruş yaptı ama top auta gitti

85.dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Hurtado kullandı şutun kaleci Ramazan son anda çıkardı.

90+3.dakikada Kasımpaşa Thiam ile etkili geldi, çarpazdan şutu az farkla auta gitti.

Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Mak (Dk. 65 Bajic), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Hurtado)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam, Koita (Dk. 59 Ndongala)





Sarı kart: Dk. 90 Hurtado (İttifak Holding Konyaspor)







