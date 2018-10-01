Konyaspor karşısında Göztepeliler'i yağmur durdurmadı

Göztepe - Konyaspor maçında taraftarlar yoğun yağış olmasına rağmen takımlarının karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiler.

01 Ekim 2018, Pazartesi 06:00
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Göztepe - Konyaspor maçında taraftarlar yoğun yağış olmasına rağmen karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever Bornova Stadı’ndaki yerini aldı. Konyasporlular da kale arkasını doldurdu.

Maçtan önce kuzey kale arkasında maçı izleyecek Göztepeli taraftarlara kırmızı yağmurluk dağıtıldı. İzmirli futbolseverler 90 dakika boyunca yağmura aldırış etmeden takımlarını destekledi.

Elektrikler gitti geldi

Maçın 3. dakikasında statta elektrikler kesildi. Hakem Mete Kalkavan kaptanlar kaleci Beto ve Serkan’la görüştü. Futbolcular ışıklandırma olmadan da maça devam edebileceklerini Kalkavan’a söyledi.

Müsabaka bir süre ışıklandırma çalışmadan oynandı, ardından arıza giderildi.

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