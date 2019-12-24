Konyaspor kaptanı Selim Ay: Özür dileriz

Süper Lig’de zor günler geçiren Konyaspor’un galibiyet özlemi 9 maça çıktı. Ligde en son 7. haftada Kasımpaşa deplasmanında kazanan Yeşil-Beyazlılar sonrasında bir daha 3 puanı birarada göremedi. Kazanamadığı 9 haftalık süreçte Konyaspor 3 beraberlik alırken 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Kötü sonuçların ardından ev sahibi ekip devrenin bitimine 1 maç kala 15 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer aldı.

Konyaspor’un defans oyuncusu Selim Ay ellerinden geleni yaptıklarını, ancak kötü gidişe nokta koyamadıklarını söyledi. 28 yaşındaki stoper maçın ardından şöyle konuştu:

Kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Terimizin son damlasına kadar hepimiz mücadale ediyoruz. İşler kötü giderken düzeltmek zaman alıyor. Her türlü hırsı azmi gösteriyoruz ama sonuca ulaşamadığımız zaman mahcubiyet bizi daha da kötü etkiliyor. Profesyonel iş yapıyoruz ama hepimiz insanız. Taraftarla, yönetimle, hoca ile basın ile iyi bir aileyiz ve kazanamamak bize yakışmıyor. Kimsenin sabrı kalmadı ama sonuca yansıtamadığımız için özür dileriz.