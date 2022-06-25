Süper Lig ekiplerinden Konyaspor , geçen sezon Göztepe 'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol stoper Kahraman Demirtaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor’umuz, 1994 doğumlu stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Sertaç Tuza katıldı.

Belçika takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman, Süper Lig’de son olarak Göztepe forması giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Kahraman Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.