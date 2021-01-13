Yeşil-beyazlı ekip önlibero ve merkez orta sahada oynayan 28 yaşındaki Ismael Diomande ile sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ve Ismael Diomande katıldı. Ismael Diomande imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk on içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz” dedi.

27 numaralı formayı giyecek olan Diomande, kariyeri boyunca 143 maç 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Ertuğrul Tekşen ile 2,5 yıllık sözleşme

Konyaspor, Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby formasını giyen Ertuğrul Tekşen ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine, kulüp adına akademi koordinatörü Taner Ay ve yeni transfer Ertuğrul Tekşen katıldı. Santrfor ve forvet arkasında oynayabilen 21 yaşındaki Ertuğrul Tekşen, 5 Kez U16 Milli Takımı'nın formasını giydi.