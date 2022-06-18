Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Final serisi 4. maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Samsunspor'u sahasında 75-66 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Salon: Selçuklu Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Uğur Özen xx, Yücel Çilingir xx, Ozan Gönen xx
Beysu Konyaspor: Matt Morgan xxx 18, Tayfun Erülkü x 3, Azizcan Özdemir xx 9, Derek Ogbeide xx 10, Umut Geçen x 5, Can Özcan x 6, Can Altıntığ x 3, Mehmet Özdoğan xx 8, Hazer Avcı xx 9, Cengiz Aydın Ergen x 2, Mert Konuk x 2, Hamza Alptuğ Baştuğ x
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Samsunspor: J.J. Frazier xx 10, İzzet Türkyılmaz xx 11, Mert Gizir xx 10, Ege Yaşar x 7, Jalone Friday x, Mert Ali Sert x 8, Burak Eşlik x 4, Ercan Bayrak x 2, Gökhan Aydın x 6, Utku Saraloğlu x 3, Göktüğ Baş x 2
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 22-19 (Konyaspor lehine)
Devre: 38-30 (Konyaspor lehine)
3. Periyot: 61-47 (Konyaspor lehine)