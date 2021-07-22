Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor , ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, taktik çalışma ve çift kale maç ile kentteki kampın birinci gününü geride bıraktı.

Antrenmanda takımdan ayrı çalışan Marin Anicic ve Artem Kravets katılmazken, Alper Uludağ atletik performans antrenörü Çağatay Şahan yönetiminde, Musa Çağıran, Adil Demirbağ, Serdar Gürler ve Hüseyin Biber ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

İç Anadolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.