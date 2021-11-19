Konyaspor, Ibrahim Sehic ve Amar Rahmanovic ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 'da iç transfer hamlesi geldi. Yeşil Beyazlı ekip, 33 yaşındaki kalecisi Ibrahim Sehic ve 27 yaşındaki Amar Rahmanovic'in sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, Genel Sekreter Gökhan Çelik ve Başkan Yardımcısı Osman Dağ ile birlikte futbolcular Ibrahim Sehic ile Amar Rahmanovic katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan takım kaptanı Ibrahim Sehic, "Öncelikle yeni kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Bir sezon daha Konyaspor'da kalacağım. Bu büyük takım ve güzel taraftarlar için elimden geleni yapacağım. Hedefimize gelecek olursak sezon sonunda en yukarlara tutunmak istiyoruz. Mümkün olursa Avrupa'ya gitmek istiyoruz." dedi.

Amar Rahmanovic ise, "Konyaspor takımının bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bu harika takımın iyi oyuncularıyla mücadele edeceğim için çok şanslıyım. Taraftarlarımızı mutlu etmek için daha çok çalışacağım." şeklinde konuştu.