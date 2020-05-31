İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, iki takım halinde oynanan çift kale maçla tamamlandı.



