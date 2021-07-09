Süper Lig ekiplerinden Konyaspor , Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2024'e, Guilherme'nin sözleşmesini ise 2023 yılına kadar uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, “Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023 – 2024 sezonu sonuna kadar ‘Benim evim, yuvam, memleketim!' dediği Konya'da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek” ve "Futbolcumuz Guilherme Sitya, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek. Guilherme Sitya ile +1 yıl daha sözleşme yeniledik" denildi.