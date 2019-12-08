Konyaspor - Gaziantep FK maç sonucu: 0 - 0 (ÖZET)

İttifak Holding Konyaspor sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını 0-0 berabere tamamladı. Aykut Kocaman'ın ekibi böylece Süper Lig'de üst üste 7. maçında galibiyet çıkaramamış oldu. Konyaspor en son 5 Ekim 2019 tarihinde Kayserispor'u evinde 2-1 yenmişti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya’nın pasıyla ceza sahası dışında topla bulaşan Jonsson’un vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Milosevic’in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Miya’nın şutunu Günay çıkardı.

40. dakikada Ömer Ali’nin verdiği kafa pasının ardından topla buluşan Bajic’in ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Günay son anda çıkardı.

42. dakikada Oğuz’un kafayla kaleci Günay’a geri pas attığı sırada kısa düşen topu alan Bajic’in şutunu kaleci Günay son anda çıkardı.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

61. dakikada Milosevic ceza sahasına girmeden sert vurdu top az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Konyaspor net bir fırsat harcadı. Milosevic kaleciyi geçip ortaladı uygun durumda Bajic topa iyi vuramadı ve savunma çizgiden topu çıkardı.

79. dakikada Jefferson ceza yayı üzerinden sert vurdu top kaleci Serkan'da kaldı.

Mücadele 0-0 berabere sona erdi.





Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Can Satman xx, Mustafa Sönmez

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xxx, Anicic xx, Ferhat xx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Hurtado dk. 83 ?), Miya x (Shengelia dk. 64 x), Milosevic xx, Bajic x (Daci dk. 83 ?),

Yedekler: Ozan, Mücahit Atalay, Ali Turan, Mücahit Can Akçay, Amir, Alper, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gaziantep FK: Günay xxx, Oğuz x, Kana Bıyık x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah xx, Nogueira xx, Kayode xx, Furkan x (Pawlowski dk. 27 x, Kenan dk. 74 ?), Güray xx, Twumasi xx (Muhammet dk. 88 ?)

Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Sefa, Hasan, Ali

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kartlar: Milosevic, Selim (Konyaspor), Nogueira (Gaziantep)



