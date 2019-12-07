Konyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve son 6 maçını kaybeden İttifak Holding Konyaspor Gaziantep FK karşısında çıkış maçına çıktı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri rakibini mağlup ederek 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK ise 3 haftadır maç kazanamıyor. Marius Sumudica'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan ve saat 14:00’da başlayan İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK 14.hafta maçında Ali Palabıyık düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak ekranlara geliyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor’da sakatlıklarının tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Marko Jevtovic ile Ertuğrul Taşkıran’ın yanı sıra U18 Milli Takımı’nda bulunan Ali Karakaya forma giyemeyecek.

Konyaspor - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri belli oldu!

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic ve Riad Bajic.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Nogueira, Furkan, Güray, Kayode ve Twumasi.



