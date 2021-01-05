Konyaspor - Galatasaray maç sonucu: 4-3 (KONYA - GS ÖZET)

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan ve zirve yolunda ağır bir yara alan Galatasaray, 17. hafta maçında Konyaspor'a konuk oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşma nefesleri kesti, gülen taraf Konyaspor oldu. Sahadan 4-3 galip ayrılan Konyaspor, 22 puana yükseldi ve 8. sıraya tırmandı. Antalyaspor beraberliğinin ardından Konyaspor deplasmanında yıkılan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Galatasaray ise 30 puanla 4. sırada kaldı.

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Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri; Daci (2), Uğur Demirok (P) ve Kravets attı. Galatasaray'da Mbaye Diagne (2) ve Oğulcan Çağlayan'ın golleri puan için yeterli olmadı.

77. dakikada Diagne'nin penaltıyı kaçırmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltının tekrar edilmesini istedi. Bu kararın ardından Diagne penaltıyı gole çevirince İsmail Kartal çıldırdı. İtirazlarını sürdürdükten sonra ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Maçtaki ilk faul Galatasaray'ın lehine. Emre Akbaba, Shengelia'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Gürcü oyuncuyu daha dikkatli olması konusunda uyardı ve oyun devam etti.

6' Galatasaray kalabalık geldi. Sağ kanatta topla buluşan Younes Belhanda, bekletmeden ortasını gönderdi. Diagne'den önce hamle yapan Abdülkerim, yaptığı kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.

14' Ryan Donk'un hatası sonrası topla buluşan Milosevic, pasını Cikalleshi'ye aktardı. Geriye hızlı koşu yapan Luyindama, kritik müdahale yaptı ve topu kazandı.

23' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

25' Galatasaray Ömer Bayram'la hızlı çıkmak istedi. Milli oyuncunun içeriye çevirdiği topa Ahmet son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

34' Maçtaki ilk sarı kart Jevtovic'e çıktı. Sırp orta saha, Ömer Bayram'a arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

36' Galatasaray tehlikeli geldi. Konyaspor ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba, ortasını gönderdi. Tecrübeli kaleci Sehic, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

38' Galatasaray'da Linnes sağ kanatta hareketlenmek istedi, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Sehic boşa çıktı. Arka direkte kafa vuruşunu yapan Diagne, kaleyi tutturamadı ve Galatasaray net biz pozisyondan yararlanamadı.

39' Ömer Bayram, Oğuz Kaan'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı

GOL | 39' Sağ bekten bindiren Skubic, Jevtovic'in pasında topu göğsüyle yere indirdi ve pasını Daci'ye gönderdi. Yerden sert bir vuruş yapan Makedon futbolcu, golü buldu ancak ağları bulan top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ofsayt kararı verilen pozisyonda VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı.

42' Konyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekip, golü atan Daci'yle ceza alanına girmek istedi ancak araya giren Donk, tehlikeyi önledi.

44' Luyindama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Diagne, Sehic'le karşı karşıya kaldı. Senegalli'nin sert şutu üstten auta çıktı.

Galatasaray eşitliği yakaladı

GOL | 45+2' Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Oğulcan Çağlayan, bekletmeden ortasını gönderdi. Diagne, ceza sahası içerisinde yaptığı şutla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray eşitliği yakaladı.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Daci'nin gecesi

GOL | 46' Konyaspor ikinci yarıya golle başladı. Sol kanatta topla buluşan Guilherme, Galatasaray ceza sahasına ortasını gönderdi. Kendisini unutturan ve koşusunu yapan Daci, boş durumda vuruşunu yaptı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

49' Ömer Bayram'ın kullandığı kornere iyi yükselen Oğulcan Çağlayan, bomboş durumda kafa vuruşunu yaptı, kaleyi tutmayan top auta çıktı.

55' Belhanda'nın ara pasında Saracchi, Konyaspor ceza sahasında topla buluştu. Uruguaylı sol bekin yaptığı şut direğin yanından auta çıktı.

56' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes ceza alanı dışından şansını denedi ancak top farklı şekilde auta gitti.

58' Konyaspor'dan iki değişiklik birden. Cikalleshi'nin yerine Kravets, Milosevic'in yerine Hadziahmetovic oyuna dahil oldu.

62' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer'in ortasına Diagne vurdu top savunmadan kornere gitti.

68' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Emin Bayram, Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.

72' Konyaspor'da Uğur Demirok oyuna girdi, Jevtovic kenara alındı.

Diagne önce kaçırdı, sonra attı

GOL | 73' Emre'nin vuruşunda savunmadan dönen topu Diagne tamamladı çizgiden çevrilen topu Linnes aldı, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Diagne, penaltı Sehic'i geçemedi. Yardımcı hakemin uyarısının ardından Galatasaray'ın penaltı vuruşu tekrarlandı. Topun başına tekrar geçen Diagne, bu kez hata yapmadı ve Galatasaray eşitliği yakaladı.

KIRMIZI KART | Penaltının ardından büyük tepki gösteren Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın hakemi Arda Kardeşler tarafından 79. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Uğur Demirok, topu ve Okan'ı farklı köşelere gönderdi

GOL | 80' Abdülkerim Durmaz, Luyindama'nın müdahalesi sonra ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve Konyaspor penaltı kazandı. Topun başına Uğur Demirok geçti. Tecrübeli futbolcunun penaltı vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor, bir kez daha öne geçti.

85' Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Ryan Babel oyunda.

89' Hızlı gelişen Konyaspor atağında Skubic savunma arkasına hareketlendi ancak Okan tehlikeyi uzaklaştırdı.

Art arda gelen goller

GOL | 90+1' Shengelia'nın pasında savunma arkasına sarkan Kravets, vuruşunda Okan'ı mağlup etti ve Konyaspor farkı 2'ye çıkardı.

GOL | 90+4' Ryan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı şut Sehic'ten döndü. Seken topu ağlara gönderen Oğulcan, farkı 1'e indirdi.

90+5' Galatasaray'da Donk'un yerine Keram Aktürkoğlu, Linnes'in yerine Şener Özbayraklı oyunda.

Arda Kardeşler son düdüğü çaldı ve müsabaka Konyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

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Fatih Terim’in cezası bitiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 4 maçlık cezası Konyaspor maçıyla sona eriyor. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim’e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Süper Lig’deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

Galatasaray'da 7 eksik

Galatasaray’da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda yer almadı.