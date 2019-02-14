Konyaspor, Fenerbahçe taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü.

14 Şubat 2019, Perşembe 17:41
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Konyaspor, Fenerbahçe taktiğini çalıştı

16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile 22. hafta maçında karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, taktik çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı. 

Isınma ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman 4 grupta oynanan 4’e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

İHA

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