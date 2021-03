Üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası İsmail Kartal ile yollarını ayıran Konyaspor, İlhan Palut'la çıkışa geçti. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleri üzerine Gaziantep FK ve Başakşehir beraberlikleri geldi. Barış Yardımcı, Alper Uludağ ve Marin Anicic sakat, Guilherme cezalı. Sol bekteki mini krize Abdülkerim Bardakçı çözümü gelebilir. Böyle olursa Ahmet Çalık'ın stoper partneri de Adil Demirbağ olacaktır. Üst üste 8 maç kaçıran kaleci Ibrahim Sehic tamamen iyileşti, onun yokluğunda eldivenleri devralan Eray Birniçan 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Palut sonrası performansı yukarı çıkan isimlerin başında Sokol Cikalleshi geliyor. Arnavut forvet son 3 maça 3 gol sığdırmasını bildi.

Kadıköy'de Galatasaray'a kaybettikten sonra Göztepe'ye de yenilen, hatta Antalyaspor'a da puan kaptıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 5 maçlık periyodu firesiz geçmesi sonrası siyah-beyazlıların 5 puan gerisine düştü. Galatasaray da her şey iyi giderken 2 haftada 5 puan kaybedince zirve yarışı iyice kızışmış oldu. Sarı lacivertli ekip Konya deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Diego Perotti, Sadık Çiftpınar diye başlayan sakat listesine Mesut Özil ve Sinan Gümüş de eklendi. Caner Erkin ise yönetim kararıyla bir kez daha deplasman kafilesinin dışında bırakıldı. Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri Luiz Gustavo'nun son durumu... Brezilyalı maestro son 5 maçta forma giyemedi ve takım bu 5 maçta 8 puan kaybetti. Son 2 gün tüm antrenmanda takımla birlikte çalıştı, son anda bir aksilik olmazsa ilk 11'de oynaması bekleniyor. Diğer konu da İrfan Can Kahveci... Milli futbolcu Antalyaspor maçının son bölümünde oyuna dahil olmuştu. Trabzon deplasmanında Mert Hakan Yandaş'ın ekstra oyunu bir kenara bırakılırsa, İrfan Can da Luiz Gustavo ilk 11'de başlayacaktır. Forvet bölgesinde kalan 3 formanın da Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'a dağıtılması şaşırtıcı olmaz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor'un İlhan Palut'la çıktığı 4 lig maçının 3'ü "2.5 ALT" bitti.

- Sokol Cikalleshi bu sezon attığı 4 golü de kafayla kaydetti.

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Dimitris Pelkas bu sezon deplasmanda 9 gole katkı (4 gol - 5 asist) yaptı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %67'lik kesim Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.