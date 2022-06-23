Geçtiğimiz sezonu üçüncü bitiren Konyaspor , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil Beyazlılar son olarak Bursaspor 'da forma giyen kaleci Erhan Erentürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Konyaspor’umuz, 1995 doğumlu kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Sami Pirinç katıldı.

Karşıyaka alt yapısında yetişen Erhan, son olarak Bursaspor forması giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Erhan Erentürk, 2021-2022 sezonunda Bursaspor forması ile 22 maçta forma giydi.



