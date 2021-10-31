Konyaspor durdurulamıyor!

Sezona fırtına gibi giren Konyaspor , bu sezon hem oynadığı futbolla hem de aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Ligde 10 hafta sonunda tek yenilgisini Galatasaray 'dan alan Yeşil-Beyazlılar, dün de Fenerbahçe karşısına çıktı. İlhan Palut'un öğrencileri, Sarı Lacivertliler'e de acımadı. İlk 11 dakika içinde 2 kez rakip fileleri sarsan Konyaspor, galibiyete uzanmayı başardı. Konya, ayrıca evinde gösterdiği performans ile de rakiplerine gözdağı verdi. Yeşil-Beyazlılar, Kanarya karşısında aldığı zaferin ardından kendi sahasındaki yenilmezlik serisini 12 maça çıktı. Konya, bu süre içerisinde 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

İstanbul'un kâbusu oldu

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının yedisini kazanan Konyaspor, bu süreçte sadece 2 yenilgi görmüştü. Fenebahçe'ye karşı da baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ve galibiyet sayısını böylelikle 8'e çıkaran İç Anadolu ekibi, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 31 karşılaşmada alabilmişti.

Abdülkerim’den kusursuz performans

Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe mücadelesinde rakiplerine geçit vermedi. 27 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kalırken, kusursuz oyunuyla göz doldurdu. Abdülkerim, bu performansını golle de süsledi. Yıldız stoper, 11. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, galibiyetin mimarlarından biri oldu.