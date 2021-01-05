Konyaspor büyük maçlarda bu sezon 10 gol attı

Konyaspor bu sezon büyük takımlara karşı iyi sonuçlar almaya devam ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'ı 4 gollü galibiyetlerle geçerken Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 yendi. Bu sezon ligde attığı 23 golün 10'unu (%43'ünü) büyük takımlara karşı kaydetmiş oldu

Son 10 galibiyetin 5 tanesi büyük takımlara karşı

Süper Lig'de Konyaspor'un aldığı son 10 galibiyetin 5 tanesi dört büyüklere karşı geldi. Geçen sezon deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yenen Konyaspor bu sezon evinde Beşiktaş'ı 4-1, Galatasaray'ı 4-3, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti





Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Konyaspor 1-0 Ç.Rizespor

Konyaspor 4-3 Başakşehir

Trabzonspor 3-4 Konyaspor

Konyaspor 4-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor

Konyaspor 2-1 Kasımpaşa

Konyaspor 2-0 BB Erzurumspor

Kayserispor 1-2 Konyaspor

Konyaspor 4-3 Galatasaray