Süper Lig'e deplasmanda aldığı 1-0'lık Sivasspor galibiyetiyle başlayan Konyaspor , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Konyaspor'un CFR Cluj forması giyen Billel Omrani ile ilgilendiği belirtildi.

DZfoot'un haberine göre Konyaspor, 2016'dan bu yana Romanya'da CFR Cluj forması giyen Billel Omrani'yi kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki golcü, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde çıktığı 5 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Son maçta forma giymeyen oyuncunun Konyaspor'dan resmi teklif aldığı belirtilirken Cluj ile sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle Konyaspor'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarılıyor.

Omrani, 2016'da altyapısından yetiştiği Marsilya'dan Cluj'a transfer olmuştu.