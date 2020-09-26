Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar ilk iki haftada 4 puan toplamıştı. Depsmanda kazanarak bu çıkışını sürdürmek istiyor. Konyaspor kendi sahasında galibiyet arayacak. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. Süper Lig’deki iki karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alan siyah-beyazlı ekipte lisansı çıkarılan Vincent Aboubakar da forma giyebilecek. Ayrıca siyah-beyazlı ekipte Covid-19 nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Sergen Yalçın da geri döndü. Yalçın Konyaspor maçında takımın başında olacak.
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
4 maçta tek galibiyet
Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.
Aboubakar’ın lisansı çıkarıldı
Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar’ın lisansı çıkarıldı. Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.
Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017’de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.