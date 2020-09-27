Konyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 4-1

Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0 ile geçti. Konya'yı galibiyete taşıyan goller 28. ve 78. dakikalarda Levan Shengelia'dan, 63. ve 83. dakikalarda ise Artem Kravets'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+1. dakikada Gökhan Töre'den geldi.

Konyaspor ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken Beşiktaş ise üçüncü lig maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Konyaspor, maça Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi 11 ile başlarken Beşiktaş ise Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Boyd, Atakan, Dorukhan, Mensah, Ljajiç, Güven kadrosuyla maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Konyaspor, sağ kanattan serbest vuruş şansı elde ederken Shengelia'nın yaptığı ortayı kaleci Ersin yumruklayarak uzaklaştırdı.

19. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Shengelia'nın penaltı noktasından yaptığı vuruşu N'Sakala, yatarak yaptığı müdahale ile kornere yolladı.

26. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın, sağ kanattan topu taşıdı. Güven'in yaptığı orta, kaleci Sehic'te kaldı.

28. dakikada Beşiktaş'ta Vida, orta sahada kayarak yaptığı müdahale Beşiktaş kalesinde kornere neden oldu.

GOL | 28. dakikada korner şansı yakalayan Konyaspor, vuruşu hemen kullanırken yapılan ortada Shengelia, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

SARI KART | 30. dakikada Konyaspor'da Marko Jevtovic, Güven Yalçın'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 38. dakikada Domagoj Vida'ya yaptığı faul sonrası Konyaspor'da Sokol Cikalleshi sarı kart gördü.

SARI KART | Beşiktaş'ta Necip Uysal, 40. dakikada Amir Hadziahmetovic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

44. dakikada Beşiktaş'ta Mensah'ın cezası dışından yaptığı sert vuruş, Adem Ljajic'e çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Aboubakar oyunda

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Devre arasında Beşiktaş'ta Atakan Üner oyundan çıkarken yeni transfer Vincent Aboubakar oyuna giren isim oldu.

İkinci yarı başladı.

48. dakikada Beşiktaş, Adem Ljajic ile golü buldu fakat pozisyon ofsayt olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 50. dakikada Sokol Cikalleshi'nin yerine Artem Kravets oyuna girdi.

SARI KART | 60. dakikada Deni Milosevic'e yaptığı faul sonrası Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın yerine Gökhan Töre oyuna giren isim oldu.

63. dakikada Konyaspor, ceza sahası ön çizgisinden serbest vuruş şansı elde ederken Hadziahmetovic'in vuruşu üstten dışarı gitti.

GOL | İkinci yarıda oyuna girem Artem Kravets, 63. dakikada soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Konyaspor'da Deni Milosevic'in yerine Farouk Miya oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Cyle Larin oyuna girdi.

70. dakikada Beşiktaş, etkili geldi. N'Sakala'nın soldan yaptığı ortada Aboubakar'ın vuruşunu köşeden Sehic çıkardı.

74. dakikada Vida'nın pasında savunma arkasına sarkan Aboubakar'ın ağlara gönderdiği top, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

SARI KART | 77. dakikada Beşiktaş'ta N'Sakala, Artem Kravets'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

GOL | 78. dakikada Beşiktaş'ta Vida, geri pasta topu Kravets'e attı. Kravets'in pasında Shengelia, ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

PENALTI | 81. dakikada Beşiktaş'ta Vida'nın Farouk Miya'ya yaptığı hareket sonrası Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | Penaltıya sebebiyet veren Vida, sarı kart gördü.

GOL | 83. dakikada penaltıyı kullanan Kravets, skoru 4-0 yaptı.

GOL | 90+1. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökhan Töre'nin şutunda top filelerle buluştu.

Karşılaşma 4-1 sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savran

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı , Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. Dk 86 Musa Çağıran ), Shengelia (Dk 78 Adil ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Oğuz Kaan ), Milosevic (Dk. 66 Miya) , Cikalleshi (Dk. 50 Kravets)

BEŞİKTAŞ: Ersin-, Necip Uysal , Vida, Dorukhan (Dk. 78 Oğuzhan), Welinton, N'Sakala , Atakan Üner (Dk. 46 Aboubakar), Mensah, Ljajic (Dk. 67 Larin ), Boyd (Dk. 78 Hasic), Güven (Dk. 60 Gökhan Töre)

GOLLER: Dk. 28 Shengelia, Dk. 63-83 Kravest, Dk.78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Jevtovic, Cikalleshi, Shengelia, Miya (İttifak Holding Konyaspor) - Necip Uysal, Dorukhan, N'Sakala, Vida (Beşiktaş)