Seyircisiz olarak oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını 3-0 kazanarak turu geçme adına büyük bir avantaj yakalayan Konyaspor , bu kez kapalı gişe BATE Borisov'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

BATE Borisov'un UEFA'nın Belarus takımlarına uyguladığı yaptırım nedeniyle iç sahada maçlarını oynayamadığı bir ortamda; ilk maçı seyircisiz ama yine Konya'da oynayarak 3-0 kazanmayı başaran Konyaspor, turu geçme adına çok büyük bir adım atmıştı. Nejc Skubic sonrası sağ bekte Ahmet Oğuz'u izledik. TD İlhan Palut, stoper ikilisini "Uğurcan Yazğılı & Francisco Calvo" olarak başlattı; Uğurcan'ın kırmızı kartı sonrası "Adil Demirbağ & Calvo" olarak maçı bitirdi. Rövanşta da maçı bitiren ikili oynayacaktır... Geçen sezondan alıştığımız; kanatlarda Zymer Bytyqi ve Konrad Michalak, hücum merkezinde Sokol Cikalleshi düzeni değişmedi. Hem Bytyqi hem de Michalak tabela yaptı; kenardan gelen Robert Muric de 90+5'te skoru tayin eden isim oldu. Amilton ve Muhammet Demir son 20 dakikada boy gösterdi. Palut'un elinde, hücum kanatlarından ve merkezinde kullanabileceği birçok alternatif var. Sezon içerisinde forma rekabeti olacaktır ve bu da yeşil-beyazlı takımın gol sayısını beklenenden yukarı çekebilir...

Savaş sonrası önemli isimlerini kaybeden BATE Borisov ise, Vysshaya Liga'da hala zirvede ama Avrupa'da çok zayıf kaldılar. 50-55 dakika 10 kişi oynayan Konyaspor karşısında bile çok varlık gösteremediler; "Milic, Vasilevich & Gromyko" hücum hattı keyifsizdi. 2004'lü Artem Shumanskiy bu kez ilk 11'de başlayabilir. Onun dışında düzende ya da 11'de pek bir değişiklik olmayacaktır. 3-0'ın rövanşında turu 90 dakika içinde geçmek için gol yemeden 4 gol atmaları lazım ki; bu da dolu tribünler önünde imkansıza yakın... Willum Thor Willumsson'un vedasından sonra orta alanda tüm yükü taşıyan Stanislav Dragun, stoperde Jakov Filipovic, ilk maç kenardan gelen sağ açık Yaroslav Oreshkevich kadronun elle tutulur isimleri olarak göze çarpıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- 5 sezon sonra evinde bir Avrupa Kupası oynayacak olan Konyaspor, Büyükşehir Stadı'nda ev sahibi olarak çıktığı son 3 maçın tamamında "2-3 GOL" aralığında kalan maçlar izletti.

- BATE Borisov, Avrupa'da oynadığı son 6 maçın 4'ünü kaybetti. (2 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Konyaspor kazanır" oldu! %50'lik kesim ilk maçtaki farklı skorun moraliyle, bu kez dolu tribünlerle birlikte oynayacak Konyaspor'dan bir galibiyet daha bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 3-0'ın rövanşında da en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.