İLHAN PALUT İLE 2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZLAYACAĞIZ.

Fatih Özgökçen’in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Göreve geldiğimizde önce ekonomiyi öğrendik, mütevazi bir kadromuz var. Sezon başı hedefimiz ilk 10’a girebilmekti, şu anda hedefimizin önündeyiz. İlhan Palut Hoca Konyaspor için yapacaklarını tamamladıktan sonra başka hedeflere yönelebilir. Hala başardığımız ve gerçekleştirdiğimiz bir şey yok. Futbolcularımız için de bu geçerli, resmi teklifler geldiğinde bunu değerlendiririz.

VAR hataları minimize etme aşamasına getirdi. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyoruz, yeri geldiğinde uygun yerde masaya yumruğumuzu vururuz. Öncelik herkesin iyi niyetli olması. Gelirlerimizin yüzde 99’u TL cinsinden. Kur yükseldiğinde borç devamlı büyüyor. Taraftar devamlı transfer istiyor ama bu kurlarla bu mümkün değil. İşin Türkçesi bu şartlarda transfer yapamayız. Göreve geldiğimizde genel kurulda açıklanan borç faizlerle birlikte 320 milyon TL’yi buluyordu. Bunun yüzde 40’ını erittik. Buna göre faydalı transferler yaptık, yıldız olabilecek oyunculara yöneldik. Futbol piyasasında menajerler önemli yer tutuyor. İlk geldiğimizde menajersiz transfer yapabilir miyiz diye düşündük ama bu pek mümkün olmuyor. Taraftara şirin gözükmek için transfer yapmayız.

KONYASPOR ŞEHİRDE AŞI ORANINI ARTTIRDI

Genç kardeşlerimiz Konya’da aşı olmaktan çekiniyordu ama Konyaspor’un başarısı ile birlikte şehirde aşı oranı arttı. Herkes takımı stadyumda izlemek için aşı oluyor. Şu anda aşı olarak yüzde 75 seviyesine kadar geldik Konya’da.

Farkındalık oluşturmak için 5’er tane pet şişe getirene maç bileti hediye ettik, farklı bir tribün oluştu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Pandemi öncesinde 22-23 bin ortalamaya oynuyorduk. Son maçlarda bu seviyelere yaklaşmaya başladık. Biz de indirim yaptık ve böyle çok daha keyifli hale geldi. Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında son ana kadar maça asılan ve sonuç alan takım taraftar sayesinde bunu başardı.

Anadolu takımlarından ne kadar fazla şampiyon çıkarsa lig o kadar değer kazanır. Hep 4 takımın şampiyon olduğu bir lig kimseye cazip gelmez. Hafta sonu programlarını Konyaspor’un maçlarına göre yapmaya başladı insanlar. Bizim oyun anlayışımız izleyiciye hoş gelen bir anlayış, dolayısıyla maçlarımız ilgi çekiyor. Eski başkanlarımızı çağırıp davet ettik ve onlarla istişarelerde bulunduk. Hepimiz bu kulübün başarısını hedefliyoruz. Konya’da gençlerin 1 numaralı uğraşı futbol.

2 hafta önce hocamızla transfer değerlendirmemizi yaptık. 39 puanı mevcut kadromuzla aldık, hepsine teşekkür ediyorum. Bu işin cezalısı, covidi var. Olumsuz durumları bertaraf edebilmek için hocamız sadece 1 transfer istedi. İsim de vermedi sadece bölgeyi söyledi, isimleri beraber araştırıyoruz. Bir isim yakaladık, hoca da onayladı ve üzerinde çalışıyoruz. Ekuban ile temasımız oldu ama bu işler netleşmeden açıklamak istemiyoruz. Süper Ligi bilen birini tercih edeceğiz. İmza aşamasına kadar geldi bu isimle görüşmemiz. Türk futbolcusunu yetiştirmemiz gerekiyor. Ekonomik anlamda, altyapı anlamında destek görmemiz gerekiyor. Bu konuda TFF’den destek almamız gerekiyor, bu konuda destek gelmezse altyapıdan oyuncu çıkaramayız, yabancı oyunculara mecburen yönelmek durumunda kalırız.

Bizim çoğu takımda olmayan tesisimiz vardı, yeni tesisler için 1, 1.5 ay önce temeli attic. Şu an A takımın kullandığı tesisleri altyapıya bırakacağız. 6-7 sahalı mükemmel bir tesis olacak. Biz hocalarımızın tüm ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılıyoruz. Altyapıdan şu an itibariyle 2 arkadaşımzı dikkat çekiyor. Hem çalışkanlık hem karakter yönünden oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Ahmed Hassan’ın transferinde para ve diğer mevzuları konuşurken, ekstra primler istediğinde sen Müslüman değil misin, beraber Mevlana’ya gideriz, en büyük prim bu dedim ve ikna ettim. Her şey para değil.

Hocamızla alakalı başarı endeskli bir düşüncemiz yok. Futbola bakış açımız çok uyuyor. İnşallah bu hafta içinde yeni sözleşme izmalayacağız.

Futbolcular içinde aşılarını tam olmayanlar var, bu da covid ihtimalini arttırıyor. Ligimizle alakalı Avrupa’da güzel şeyler söylediler. Zor bir lig olduğunu raporladı scout ekibimiz. Trabzonspor büyük başarı gösterdi, bizim 39 puanımız da çok iyi. Matematiksel olarak Trabzonspor avantajlı ama futbolda değişkenler bu sezon çok fazla. 19 maç daha var, şampiyon olursak biz mutlu oluruz ama diğer takımlarında şansı var çünkü alınabilecek 57 puan var daha.

Mutlaka 7 puan da 17 puan da kapanır, ben de tabii ki şampiyon olmak isterim ama 90 dakika tüm maçlarda mücadele etmemiz lazım. Siz mücadele ettiğiniz de diğer etkenlerde yardımcı oluyor. Biz mücadele edelim de gerisine beraber bakalım. İlhan Hoca ile sözleşme konusunda hiç problem yaşamadık. Abdulkerim ve Ahmet Çalık ile de çok kolay anlaştık. Oyunculara ve teknik ekibe de gerekli sözleri verdim, hocamızla bu sezon sonundan başlamak kaydıyla 2 yıllık yeni kontrat yapacağız. Kariyer planlamayı doğru yapmak lazım, bizden giden birilerinin başarılı olması bizi de çok mutlu eder.

Tüm takımları ve yöneticileri Konya’da çok güzel ağırlıyoruz. Güzel bir uygulama oldu ve iyi geri dönüşler alıyoruz. Başakşehir maçıyla misafirperverliğimizi göstermeye başladık.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN TFF İLE BİRLİKTE HAREKET ETMESİ LAZIM

Kulüpler Birliği’nin TFF ile birlikte hareket etmesi lazım. İletişim anlamında, çözüm üretmek anlamında bile faydalı bir birlik olduğunu düşünüyorum. Yayın ihalesi ile akalalı da bir komisyon kuruldu ve çalışıyor. Sporda rekabetin olduğu yerde iyi niyetli olmak lazım, sonuçta biri kazanacak biri kaybedecek.

Bizi şampiyon yapmayacaklar, bizim başarılı olmamızı istemiyorlar anlayışımızdan kurtulmamız lazım. Böyle başarılı olamayız. Art niyetli bir hakem olduğunu düşünmüyorum. İnsanlarımıza güvenmeliyiz.

Sistemsel belli takımlara yapılan hatalar varsa, bu ya tiş bilmezlikten ya da kasıtlı ve art niyetli yapılıyordur. Eğer kasıtlı yapanlar varsa bunları ayıklamak lazım, yoksa tek tük yapılan hatalarla insanları bitirmemeliyiz. Görme engelli bir kardeşimize maç anlatırken çok heyecanladım, maç anlatmak zor işmiş. Tek üzüntüm maçta gol olmamasıydı, Serkan bizi çok mutlu etti.

Avukatlığa devam ediyorum, sabahları o işlerime bakıyorum. Fakat ilk 2-3 ay çok yoğundu. 3 çocuğum var ve eşim onlarla daha çok ilgileniyor, hafta sonu maçlara geliyorlar.

İlk yarıda en heyecanladığım maç Trabzonspor maçı oldu. Çok iyi oynadık ve çok gol kaçırdık. Trabzonspor kalecisi inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ahmet Başkan da tebrik etti performansımız nedeniyle.