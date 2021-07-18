Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcularla Kayacık Tesisleri’nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Özgökçen, burada yaptığı konuşmada, böyle bir ekiple birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizlere güveniyoruz ve bunu da her zaman söylüyoruz. Ona göre de hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Hocamızla sürekli irtibat halindeyiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Yeni gelecek arkadaşlarımızda olacak. Katılımlarla birlikte kolej havasında bir takımın oluşacağını umut ediyoruz. Bizler sizlerin ihtiyaçlarını her zaman gidermekle mükellefiz. Bunu özellikle belirtmeliyim. Ne kadar başarılı olursanız bu bizleri o derece mutlu eder. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma sizlerle ilgilenmeleri ve ihtiyaçlarınızı gidermeleri konusunda sürekli telkinlerde bulunuyoruz."

Özgökçen, tecrübeli futbolculardan genç arkadaşlarına tecrübelerini aktarmasını istedi.

Bütün oyunculara güvendiğini aktaran Özgökçen, "Sezona Demir Grup Sivasspor maçıyla ve zor bir deplasmanla başlıyoruz. İnşallah bu zorluğun üstesinden geleceksiniz. Buradaki kampımız sona eriyor. İnşallah Erzurum kampı ile de lige kadar kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Erzurum kampımızı en iyi şekilde değerlendirip sezona en hazır şekilde gireceğinize inanıyorum. 38 maçlık zor bir süreç bizleri bekliyor. Performansın 38 maça dağıtılması sizlerin de bildiği gibi futbolda önemlidir. İnşallah bunu sağladığımız takdirde iyi sonuçlar alacağımızı da inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özgökçen ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür eden teknik direktör İlhan Palut ise, "İyi dilekleriniz, güveniniz ve yanımızda olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah eksiklerimizde en kısa sürede tamamlanacak. Çok iyi bir takım ve çok iyi bir Konyaspor olarak yeni sezona başlayacağız. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah çok özel bir 100. yıl sezonunu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



