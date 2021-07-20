Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Kurban Bayramı’nı kutladı

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgökçen, mesajında, bayramların milleti birbirine en kuvvetli duygularla bağlayan en anlamlı ve özel günler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yardımlaşmanın, vefanın, sabrın, nefisleri terbiye etmenin, merhametin, teslimiyetin ve sevginin simgesi olan bayramlar, kardeşlik bilincimizi yenilemek, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirmek, kimsesizin, çaresizin yanında olmak, yakınlaşmak için en güzel vesilelerden biridir. Millet olma şuurumuzun kuvvetlendiği, gönüllerin birleştiği, safların sıklaştığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği şu müstesna günlerde, Kurban Bayramı’nın başta camiamız olmak üzere, aziz milletimize, İslam alemine başarı, huzur ve sağlık getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."