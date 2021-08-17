Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor , 22 Ağustos Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlılar, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Musa Çağıran'ın takımdan ayrı fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde çalıştığı antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.