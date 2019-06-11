Konyaspor Bajic’i bekliyor

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını sürdüren Konyaspor’da gündem forvet transferi...

Geride kalan sezonda Yatabare ve Jahovic’ten beklediği verimi alamayan Aykut Kocaman’ın, eski öğrencisi Bajic’in takıma kazandırılması konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Yeşil- Beyazlılar’daki müthiş performansının ardından Udinese’ye transfer olan, sonrasında ise Başakşehir’e kiralanan Boşnak futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Bajic’in transferinde Udinese kulübüyle yapılacak olan görüşmeler belirleyici olacak. İtalyan temsilcisine 5.5 milyon Euro’ya satılan Bajic’in 1 sezonluğuna kiralanması gündemde.