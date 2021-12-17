Konyaspor - Antalyaspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'in 17. haftası Konyaspor - Antalyaspor maçına sahne olacak. İki takım arasındaki oynanan son maç 1-1 berabere bitti.

Konyaspor bu sene evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alırken, Antalyaspor deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünü kaybetti.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 2.17 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Konyaspor evinde maç başına 2.25 puan alırken Antalyaspor deplasmanda 0.71 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Konyaspor son ligde son hafta Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Geçiş oyunlarındaki dinamiği ve kararlılığı rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor. Disiplinli oyun anlayışı ve taraftarının önünde, oyunu geride oynayan takımlara karşı maçın favorisi.

Konyaspor kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi ve 5 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 6 takımdan biri.

Antalyaspor son hafta Trabzonspor 'u 2-1 yenerek büyük sürpriz yaptı. Trabzonspor'un hücum tehdidini etkisiz hale getirmeyi çok iyi başardılar. Hücum hattının sadece bireysel yeteneklere dayanması takımın en zayıf yanı.

Oran Analizi

Konyaspor için 1.5 alt oranı 2.9 olduğunda toplam 26 maçın %88 kısmı 1.5 üst ve 1.5 üst oranı 1.22 olduğunda toplam 10 maçın %90 kısmı 1.5 üst bitti.











