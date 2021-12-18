Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Topladığı 30 puanla 2. sırada yer alan Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp zirve hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Konyaspor , Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Topladığı 30 puanla Trabzonspor 'un ardından 2. sırada yer Konyaspor, evinde kazanıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. 21 puanla 13. basamakta bulunan, Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamayı hedefliyor.
Konya temsilcisinde tek eksik sakatlığı bulunan Oğulcan Ülgün. Akdeniz ekibinde sarı kart cezalısı Fredy, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Soner, Serdar, Bytqi, Cikalleshi
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Poli, Milosevic, Bünyamin, Güray, Amilton, Doğukan, Mukairu