Konyaspor - Antalyaspor canlı
Aldığı üst üste 3 yenilginin ardından düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yükselişe geçen Antalyaspor’u ağırlıyor. İsmail Kartal’ın öğrencileri, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 4 maçtır kaybetmeyen Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u ise çıkışını Konya deplasmanında sürdürmeye çalışıyor. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk edeiyor. 4-3'lük Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçen, sırasıyla Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor'a kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi kötü gidişata Antalyaspor karşısında son vermek istiyor. 6-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ersun Yanallı Antalyaspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmenin peşinde.
MAÇ BAŞLADI!
13. dakikada Amiton’un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti ama ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
33. dakikada Jevtovic’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
34. dakikada Antalyaspor atağında Hakan’ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Amir, Musa, Jevtovic, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Jahovic
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.