Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor, deneyimli oyuncu Ali Turan ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, takımda 8 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu

08 Eylül 2020, Salı 22:27 Son Güncelleme:
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Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, deneyimli oyuncu Ali Turan ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, takımda 8 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu



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