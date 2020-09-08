Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, deneyimli oyuncu Ali Turan ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, takımda 8 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, deneyimli oyuncu Ali Turan ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, takımda 8 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1303413337443762181