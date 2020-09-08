Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, deneyimli oyuncu Ali Turan ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, takımda 8 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu







