Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 34. ve son haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Paolo Hurtado ile takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic ve Guilherme Sitya katılmadı.

Öte yandan Konyaspor’da sözleşmesi biten oyuncu Jens Jonsson, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.