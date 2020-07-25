Konyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son maçında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı geride bırakarak ligi 5'inci sırada noktaladı. İttifak Holding Konyaspor ise ligi 12'nci sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13'üncü dakika Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Miya'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

27'nci dakikada Shengelia'nın köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşuna kaleci Cenk müdahale etti. Dönen topu önünde bulunan Anicic'in vuruşunda meşin yuvlarlak filelerle buluştu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

61'inci dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu Kaan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

86'ncı dakikada ceza sahasında Bakasetas pasını Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul - Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Amir Hadziahmetovic, Alper, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok), Thuram

AYTEMİZ ALANYASPOR: Cenk - Baiano, Welinton, Lokman, Kaan, Musa (Dk. 68 Siopis), Salih (Dk. 68 Ceyhun), Onur (Dk. 35 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk.3 5 Efecan), Emircan (Dk. 52 Fernandes), Cisse

GOLLER: Dk. 19 Alper, Dk. 27 Anicic (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 61 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor) - Welinton, Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)