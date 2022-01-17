Konyaspor - Adana Demirspor maçının öne çıkan rakamları

Ligde oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi alan Konyaspor sahasında ligde çıktı son 6 maçı kaybetmeyerek güzel bir seri yakalayan Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Konyaspor, son maçında Sivasspor 'a 1-0 yenilerek şok bir yenilgi aldı. Mücadele sonrasında hafta için Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti ve Başakşehir maçı ertelendi. Kulüp ve taraftarlar duygusal bir süreç içerisinde. İlhan Palut'un en büyük görevi oyuncularını karşılaşmaya taktiksel olarak değil psikolojik olarak hazırlaması gerekiyor.

Adana Demirspor, son olarak Kayserispor ile berabere kaldı. İyi bir ilk yarı geçirdiler, ancak ikinci yarıda rehavete kapıldılar. Balotelli, Svensson ve Stambouli'nin geri dönüşü, Montella'nın burada çok güçlü bir 11'e sahip olacağı anlamına geliyor.

İki takımında hücum hattı oldukça iyi görünüyor. Futbolseverler adına keyifli bir maç olması bekleniyor. Konyaspor kazanmaya daha yakın olsa da öncelikle psikolojik olarak maça hazırlanmaları gerekiyor.

Karşılaşmanın karşılıklı gol olması muhtemel.



