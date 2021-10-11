İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman haberleri iyi niyetli değil

Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Fatih Özgökçen, " Galatasaray maçı öncesinde yayınlanan 'Aykut Kocaman' haberinin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. İlhan Palut Hocamız ile yolumuza devam ediyoruz. İlhan Hocamız ile uzun yıllar yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim ve Ahmet Çalık'a yeni sözleşme

Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık'la sözleşme uzatacaklarını söyleyen Başkan Özgökçen, "Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık ile sözleşme uzatacağız. Abdülkerim ve Ahmet'le sözleşme uzatma konusunda herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş 'tan gelen resmi gelen bir teklif yok." dedi.

Galatasaray maçı yorumu

Galatasaray maçı hakkında ise Özgökçen, "Milli arada oynadığımız hazırlık maçları takımımız üzerinde olumlu etki sağlıyor. Hazırlık maçlarında oynamayan genç oyunculara şans veriyoruz. Dün de Ankara Keçiörengücü'yle karşılaştık ve 2-0 kazandık. Galatasaray maçı zor bir karşılaşma olacak. Fakat Konyaspor'un bir oyun anlayışı var. Son 2 maç dışında bu oyun anlayışımızı ortaya koyduk. İnşallah Galatasaray maçında da bu oyun anlayışını ortaya koyabilirsek iyi bir skorla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

'Milli maçlar Konya'da ya da Anadolu'da oynansın'

A Milli Takıma futbolcu gönderme konusunda beklenti içerisinde olduklarını ifade eden Fatih Özgökçen, "A Milli Takım her oyuncunun olmak istediği bir yerdir. Arkadaşlarımız içerisinde beklentiye girmiş olanlar olabilir. A Milli Takım maçlarının Konya'da ya da Anadolu'da oynanmasını isterim. A Milli Takımı, İstanbul dışına çıkarmak lazım. Konya Stadyumu da milli takımımız için uğurlu bir stadyum." diye konuştu.

Ahmed Hasan'ın transfer süreci

Ahmed Hasan'ın transfer sürecini anlatan Özgökçen, "Ahmed Hasan'ın transfer sürecinde oyuncuyla görüntülü görüşme yaparken 'Başkanım; maaş artı ekstra prim verecek misiniz?' diye sordu. Ben de 'Ahmed Hasan Müslüman mısın?' diye cevap verdim. O da 'Evet Müslümanım' dedi. Ben de, 'Senin için en güzel prim Hz. Mevlana'yı ziyaret etmektir' dedim. Ahmed Hasan'la aramızda güzel bir diyalog geçti. (Gülerek) Takımımızda şu anda aile havası var. Amacımız ligi en üst sıralarda tamamlamak." şeklinde konuştu.

100 milyon TL ödeme yapıldı

Başkan Özgökçen, Konyaspor'da göreve geldiklerinde 240 milyon TL olan borcun 3-4 aylık süreçte 100 milyon TL'sini ödediklerini söyledi. (Ajansspor)