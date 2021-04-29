Konyaspor 6 maçtır kazanamıyor

Haftaya düşme hattının 5 puan üzerinde giren Konyaspor bir an önce kendini güvenli bölgeye atmanın planlarını yapsa da ligde son haftalarda kazanamıyor. Galibiyet özlemi 6'ya çıkan İlhan Palut'un ekibi bu süreçte 3 beraberlik aldı.

İki maç sonra kaybetti

Yeşil-Beyazlılar Sivas ve Rize deplasman yenilgilerinden sonra dış sahada üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Stoper Abdülkerim ve sağ bek Skubic'in cezaları nedeniyle oynayamadığı maçta Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi dinlendiren Palut'un rotasyonu Galatasaray deplasmanında işe yaramadı. Son anlara kadar direnen Konyaspor 87'de yediği golle rakibine teslim oldu. Yeşil-Beyazlılar iki beraberliğin ardından Telekom'dan puan alamadan ayrıldı.