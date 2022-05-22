Mütevazı kadrosuna rağmen bu sezon devlere kök söktüren Konyaspor , taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı. Ligin önemli bölümünde 2. sırada bulunan hatta lider Trabzonspor ’u fazlasıyla zorlayan Yeşil-Beyazlılar, 38 haftalık periyodu 3. sırada tamamladı. Sezonun ikinci yarısında düşüşe geçmesine rağmen ilk 3 potasından çıkmayan İlhan Palut ve öğrencileri, Dolmabahçe’de son saniyelerde yediği golle beraberliğe razı oldu. 68 puana ulaşan Anadolu Kartalı, önümüzdeki yıl ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil edecek. Konyaspor, 3. ön eleme turundan organizasyona katılacak.

İkisinde de gruplardaydı

Daha önce 2016-2017 ve 2017-2018’de UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren ve gruplarda mücadele eden Konyaspor, 3. kez Avrupa’ya gidecek. İlhan Palut’la 2024’e kadar yeni sözleşme imzalayan Yeşil- Beyazlılar’ın önümüzdeki sezon kadroyu güçlendirmesi bekleniyor.