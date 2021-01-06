Süper Lig'de Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maç öncesi hem eksikleri vardı hem de iki maçtır kazanamıyordu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Diagne'nin penaltıdan attığı gol sonrası itirazları sebebiyle oyundan atıldığı Konya, güçlü rakibini 4-3 yenerek, birçok açıdan ilki başardı. Rakibinin kalesine ilk kez 4 gol atan Yeşil-Beyazlılar, ligde Cim Bom'u en son 13 Eylül 2003'te sahasında 1-0'lık skorla yenmişti. 27 maçtır deviremedi Galatasaray'ı 17 yıl 3 ay 23 gün sonra mağlup etmeyi başaran Konya, böylece toplamda 42 resmi mücadelede Aslan'a karşı 3. zaferini elde etti.

İstanbul'a karşı 4 galibiyet

İlk iki golü lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol birden atan Erdon Daci, penaltıdan Uğur Demirok ve son olarak da Kravets kaydetti. Uğur, bu sezon ligdeki 4. golünü de diğer üç golünde olduğu gibi penaltıdan attı. Bu sezon Kartal'ın takımı, İstanbul temsilcilerine karşı Galatasaray'la birlikte Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-0 (d) ve Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, sadece evinde Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Aslıhan Çil