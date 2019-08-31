Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK/KONYA,(DHA) - Konyaspor'un sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun süre kendi sahalarında maç kazanamadıklarını ve kazanmaya ihtiyaç duyduklarını bu nedenle de kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

İlk ve 2'nci golü yedikten sonra oyuncuların kazanmak için telaşlı oynadığını ifade eden Kocaman, "Öne doğru şuursuz, bilinçsiz maç kazanma dürtüsüyle oynadılar" dedi.

AYKUT KOCAMAN: PENALTI BÜYÜK BİR HAKEM HATASIYDI

Geçen hafta Galatasaray maçında son dakikalarda attıkları gol sayesinde bu maça oyuncuların özgüvenle başladığını ifade eden Kocaman, “Özgüvenle beraber son derece güçlü başladık. Sahanın her tarafını kullandık. Ancak çok ucuz bir penaltı ve büyük bir hakem hatasıydı. Ferhat’ın itildiği pozisyon penaltı değildi ama bu pozisyona bakarak onunda penaltı olması gerekirdi. Penaltı hakem hatasıydı" dedi.

"BİR TANE OFANSİF OYUNCU KADROMUZA KATMAYA YAKINIZ"

Kocaman, transfer konusunda iki oyuncuyla temasta olduklarını söylerken, "Konyaspor transferi kapatmadı. İki oyuncu ile temasımız var, bir tane daha ofansif oyuncu kadroya katmaya yakınız, transferin olma ihtimali yüksek" şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, gerek takıma yeni katılanlar gerekse geç form tutan futbolcular nedeniyle ligin 7’nci haftasından sonra yüksek ritimli takım olabileceklerini kaydetti.

BÜLENT KORKMAZ :BU DEPLASMANDAN BİR PUANLA DÖNMEK ÖNEMLİYDİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zor deplasmanda puanla dönmenin önemli olduğunu söyledi. Korkmaz, ‘’Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir deplasman. Konyaspor, sistemi ve düzeni iyi olan bir takımdı. Zor bir deplasmandan puanla dönmek önemliydi" dedi.

Attıkları 2 golle hücumda da iyi olduklarını gösterdiklerini belirten Korkmaz, "Bu ilerleyen haftalarda aksiyonu bol oynayacağımızı gösteriyor. İleriki haftalarda daha iyi olur" ifadelerini kullandı.



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