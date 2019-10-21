Milli ara dönüşünde Süper Lig’de futbolseverler birbirinden gollü maçlar izlerken 8. haftanın kapanış karşılaşması da müthiş bir mücadeleye sahne olacak.

Geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, galip gelerek üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. 12 puanlı Konyaspor ise zirve takibini sürdürmeyi istiyor. Öte yandan zorlu maç öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

Herkese Türk Bayrağı

Konya’da Hurtado, Diagne, Ali Çamdalı ve Uğur Demirok sakat. Sarı-Kırmızılılar’da ise Yiğithan Güveli, Gökhan Töre, Mina sakat, Chalaali ise cezalı. Ayrıca ev sahibi ekibin yönetimi, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, büyük bir jest yapacak.

Edinilen bilgiye göre karşılaşmaya gelecek tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılacak.