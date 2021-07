Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nın Konya’daki sıralama atışları yapıldı. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyona, 9 ilden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Müsabakaların açılış töreninde konuşan TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.

Konya’nın yanı sıra Bursa, Osmaniye ve Kastamonu’da da bugün eş zamanlı müsabakaların yapıldığını belirten Toksöz, "Geçen hafta İstanbul, Samsun ve Erzurum’da yine eş zamanlı müsabakalarımızı gerçekleştirdik. Geçen yıl salgından dolayı biraz hızımızı azaltmıştık. Yine yarışmalarımızı yapmıştık ama acısını bu sene inşallah fazlasıyla çıkarıyoruz. Gayemiz sizleri ok atmaya doyurmak. Allah bu salgını da inşallah bir an önce dünyadan, ülkemizden def eder de birbirimize muhabbet duyguları besleyerek ok atışlarımızı devam ederiz diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Toksöz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya programa destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Yerel yöneticilerin Türk okçuluğuna sahip çıkmasının önemli olduğuna işaret eden Toksöz, "Son yıllarda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türk okçuluğuna, ata sporumuza sahip çıkıldığını görüyoruz. Bizler de bu sahip çıkmanın sorumluluğunu üzerimizde hissedip, federasyon olarak elimizden geldiğince bu müsabakaları her yıl farklı illerde yapmaya çalışıyoruz ki bu sinerjiyi, ata sporumuzu tüm Türkiye’ye yayalım." ifadelerini kullandı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin ve Karatay Belediye Başkanı Kılca da birer konuşma yaparak müsabakaların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Konya, Antalya, Karaman, Afyonkarahisar, Nevşehir, Isparta, Niğde, Burdur ve Aksaraylı sporcular atış yaptı.

KONYA (AA)