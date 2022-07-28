AK Parti Meram İlçe Başkanlığı tarafından milletvekillerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'nın ev sahipliğinde 9 Ağustos’ta başlayacak olan '5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını açıkladı. İslami Dayanışma Oyunları'nın önemli bir organizasyon olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

''Konya önemli hazırlıklar içerisinde. Bunların en başında da 9 Ağustos'ta başlayacak olan İslami Dayanışma Oyunları var. Bu Konya'mız için, ülkemiz için oldukça önemli bir organizasyon. Konya'da ilk defa 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan büyük bir olimpiyattan bahsediyoruz. Tesislerimizin hazırlıkları devam ettiği gibi açılış için hazırlıklar da devam ediyor. Açılış programı için Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da inşallah 9 Ağustos'ta Konya'da olacaklar. Hem ülkenin gündeminde hem de pek çok ülkenin gündeminde bu olimpiyatlar ve Konya'mız olacak tabii ki. Bu Konya'mız için, esnafımız için, turizmimiz açısından, tanıtım açısından çok kıymetli ve önemli bir organizasyon.''