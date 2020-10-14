ANTALYA, (DHA) - KADIN Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 3. hafta maçında sahasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımını 26-23 yenerek moral buldu.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor salonunda oynanan maçı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile birlikte CHP İl Başkanı Nusret Bayar, Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Korkut da izledi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde sahaya kızlarıyla birlikte gelen Başkan Semih, maç öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek onlara moral verdi.

İLK YARI BERABERE TAMAMLANDI

Birol Ünsal'ın başantrenör, Tufan Dağseven, Seçil Tut ve İsmail Çakmak'ın yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadınlar Hentbol Takımı karşısında ilk yarıyı 13-13 berabere tamamladı. İkinci yarıya çok daha iddialı başlayan Konyaaltı Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı, peş peşe elde ettiği sayılarla rakibi karşısında avantaj yakaladı. Konyaaltı Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı, maçı 26-23 skorla kazandı.

Antrenör Tufan Dağseven, maçın son dakikasına kadar oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı kazanmayı bildiklerini ve 2 puan aldıklarını söyledi. Dağseven, “Elazığ müsabakası beklediğimizden zor geçti. Biz de iyi hazırlandık, sakatlarımız olduğu halde tecrübemizle maçı aldık" dedi. Takım kaptanı Halise Güneş ise “İlk yarı biraz tutuk başladık. Ama ikinci yarı toparladık ve günün kazananı biz olduk. Takım olarak bizleri yalnız bırakmayan başkanımıza güzel bir maç izletmek istedik. Desteklerini hiç esirgemeyen başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda, Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımıyla karşılaşacak.

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