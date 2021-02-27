Konyaaltı’nda Süper Lig heyecanı

Başkan Semih Esen, kurduğu Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile Konyaaltı’na ‘Süper Lig’ heyecanı kazandırdı. Esen, dünyada kadınların sporda varlığını göstermesinin önemine de değindi. Esen, müzik ve tiyatro gibi alanlarda yaptığı ilklerle Konyaaltı’nı sanat ile buluştururken sporda da yine önemli bir işe imza attı. Başkan Semih Esen’in talimatıyla kurulan ve 2020-2021 Kadın Hentbol Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı’nda yeni bir heyecan oluşturdu. Esen ayrıca lig öncesi çok kısa bir hazırlık süreci olmasına rağmen takımın büyük başarılara imza attığını söyledi. Esen, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade etti.