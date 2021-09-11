Süper Lig ’de 2021-2022 sezonunun ilk maçında yarın İzmir Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarını Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya’yı Süper Lig’de temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ünsal, geçen yıl kurulan takımın hedeflediği gibi ligde kalmayı başardığını belirterek, "Bu sene Antalya’yı en iyi şekilde temsil ederek ilk üç içerisine girip Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Geçen yılki kadrodan 8 oyuncu ile yolları ayırarak daha iddialı bir takım kurduklarına işaret eden Ünsal, dünyaca tanınan Antalya’nın bir takımının mutlaka Avrupa’da oynaması gerektiğini ifade etti.

Takımın Makedon oyuncusu Monika Janeska da yapılan transferlerle geçen seneden daha iyi bir takım olduklarını aktararak ligde üst sıralarda yer alacaklarına inandığını söyledi.

Takımın yeni transferlerinden Rus oyuncu Alana Ikhneva ise kendilerinden beklentinin yüksek olduğunun farkında olduklarını kaydetti.

Ikhneva, takımın başarısı için ellerinden geleni yapacağını vurgulayarak, ligi üst sıralarda bitireceklerine inandığını dile getirdi.