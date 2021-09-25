Konya Enduro Fest 21 yarışları başladı

Konya'da ilk olarak 2019 yılında yapılan enduro yarışları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl 2'nci kez düzenleniyor. Selçuklu ilçesinde özel hazırlanan pistte gerçekleşen yarışlara 200'e yakın sporcu katılıyor. Enduro sporunda başarının hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklılığına ve güvenirliğine bağlı olduğunu hatırlatan Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Sait Sürücü şunları söyledi:

"Konya konumu itibarıyla Türkiye'nin merkezinde sayılır. biz her yere yaklaşık 5-6 saatlik uzaklıktayız. Dolayısıyla Konya yarışı Türkiye'yi bir araya getirdi. 200'e yakın yarışçı şu anda Türkiye'de hiç bir yerde yarışmıyor. bu yarışlar Konya'yı bir merkez haline getirdi. Bizim amacımız da daha çok çıta yükselterek bir sonraki yarışta uluslararası yarışçıları da bünyemize katarak uluslararası bir yarış haline getirmek"

Enduro Fest yarışları pazar günü etap yarışlarının ardından ödül töreni ile sona erecek. (DHA)