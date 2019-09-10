Konya Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası 2019

Gerçekleşen şampiyonada büyük erkeklerde Salcano Sakarya BB’den Mustafa Sayar şampiyonluk mayosunun sahibi olurken Çaykur Rize Gençlik Spor Kulübü’nden Emre Yavuz ikinci, yine Salcano Sakarya BB’den Halil İbrahim Doğan ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Büyük kadınlar ise yeni ulusal şampiyon Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü adına yarışan Esra Kürkçü Akgönül oldu. Esra Kürkçü Akgönül ile birlikte dağ bisikleti branşında 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan mücadelesi veren Brisa Spor Kulübü’nden Ayşe Çakır ve takım arkadaşı Cansu Çelebi ise şampiyonayı ikinci ve üçüncü sırada tamamladılar.

Master 30 kategorisinde, İstanbul Bisiklet Kulübü’nden Oğuz Özçelik birinci sırayı alırken, takım arkadaşı Yiğit Yazıcı ikinci, Performans 41’den Mustafa İşbozmaz ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Ferdi sporcu Emin Burak İzmirlioğlu, Master 40 kategorisinde ulusal şampiyonluk mayosunu üzerine geçirirken Bora Tirki ikinci, Aşkın Çiçek ise üçüncü oldu.

(Cyclist)